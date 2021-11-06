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Ахметов собирается купить Идея Банк

06 ноября 2021, 16:40

Ахметов собирается купить Идея Банк

Олигарх Ринат Ахметов заинтересован в покупке Идея Банк польского Getin Holding. Об этом изданию Forbes рассказали два собеседника на финансовом рынке, а также подтвердили в пресс-службе банка ПУМБ, который принадлежит бизнесмену.

Соглашение пока не завершено, однако в ближайшие дни стороны, вероятно, заявят НБУ о намерении нового инвестора купить Идея Банк, сказал Forbes топ-менеджер Нацбанка.

«Они дошли до финального этапа», — говорит собеседник в НБУ.

В пресс-службе ПУМБ заявили, что структуры Ахметова действительно рассматривают покупку наравне с другими потенциальными покупателями.

В конце декабря 2019 года владелец Идея Банка Getin Holding S.A. и Dragon Capital Томаша Фиалы договорились о продаже банка за 1,37 млрд грн (около $58 млн по курсу на тот момент), но сделка не состоялась. В настоящее время ценник на банк может превышать размер его капитала — 1,2 млрд грн (около $46 млн по текущему курсу).

Идея Банк — один из старейших на украинском рынке. Банк был зарегистрирован в августе 1989 года как банк развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Прикарпатлесбанка. В июне 2007 года банк купила польская финансовая группа Getin Holding S.A. за 103 млн грн — свыше трех капиталов банка на тот момент.

В 2020-м владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецки стал фигурантом расследования польских правоохранителей, сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao S.A.

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