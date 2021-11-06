Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:
- На фоне стагнации переговоров по Донбассу, СМИ сообщают о новой концентрации российских войск у границ Украины. Чего добивается Кремль?
- О чем стоить поговорить Путину и Зеленскому и необходимо ли привлекать США к переговорам по Донбассу. Наш эксклюзивный опрос из Донецка!
- Какие планы у новой главы министерства реинтеграции и с какими словами она обратилась к жителям ОРДЛО
- Детей на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения учат минной безопасности с помощью компьютерных игр «Майнкрафт» и «Роболокс».