Сутки на Донбассе: Обстрелы и потери в рядах ВСУ

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Из 14 зафиксированных нарушений «режима тишины», 4 велись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



По данным штаба, НВФ открывали огонь у Павлополя, Гнутово, Водяного, Новозвановки, Прицепиловки, Болотенного, Гранитного, Луганского, Новолуганского, Нижнетеплого, Песок, Золотого-4.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролетвражеского беспилотного летательного аппарата боевиков, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что вчера обстрелы велись в районе Пикуз (Коминтерново), Заиченко, Саханки, Ужовки (Ленинского), Новой Марьевки.



Группировка «ЛНР» зафиксировала обстрелы у Калиново, Голубовского, Веселенького.