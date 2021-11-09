Зеленский созывает заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать и провести заседание ведомства в среду, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



«Президент Украины поручил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 в 13.30 в г. Киев заседание СНБО Украины (в Офисе президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания», — говорится в сообщении.



Вопросы, которые будут рассматриваться на заседании, не сообщаются.