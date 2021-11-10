«ЛНР» отменила дистанционное обучение в школах и вузах с 15 ноября

В отдельных районах Луганской области с 15 ноября возобновится очное обучение для школьников 5-11 классов. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия» (ЧСПК) при «правительстве ЛНР».



При этом обучение возможно только при соблюдении ранее принятых антиковидных ограничений по организации учебного процесса. Те школы, которые не могут выполнить ограничения ЧСПК, будут работать в очно-заочном режиме.



Очное обучение для учащихся начальных классов было возобновлено 8 ноября.



Кроме того, «ЧСПК» с 15 ноября разрешила вузам и средним специальным учебным заведениям возобновить свою работу в очно-заочном режиме.



Также с 15 ноября разрешено очное обучения в организациях дополнительного образования.