Боевики «Л-ДНР» по-прежнему мешают наблюдателям ОБСЕ работать на Донбассе

С 18 октября по конец месяца Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали 5 523 нарушения по сравнению с 4 193 за предыдущий двухнедельный период. Об этом говорится в отчете Миссии.



ОБСЕ отмечает, что наблюдателям по-прежнему мешают выполнять свою работу на Донбассе.



«Несмотря на усилия Миссии решить проблему с препятствиями свободе передвижения ее патрулей, СММ по-прежнему не имела возможности в полном объеме осуществлять свою мониторинговую деятельность по обе стороны от линии соприкосновения, а потому патрули Миссии продолжали действовать как отдельные оперативные единицы. Эти ограничения и меры продолжают напрямую ограничивать способность СММ выполнять свой мандат», – говорится в отчете.



В общей сложности в течение двухнедельного периода патрули Миссии 35 раз сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в частности 31 раз в неподконтрольных правительству районах.



Наблюдатели напомнили, что 27 октября на мосту у Станицы Луганской члены вооруженных формирований более, чем на час задержали выход команды Миссии из неподконтрольных правительству районов.