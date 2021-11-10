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Боевики «Л-ДНР» по-прежнему мешают наблюдателям ОБСЕ работать на Донбассе

10 ноября 2021, 14:00

Боевики «Л-ДНР» по-прежнему мешают наблюдателям ОБСЕ работать на Донбассе

С 18 октября по конец месяца Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Наблюдатели зафиксировали 5 523 нарушения по сравнению с 4 193 за предыдущий двухнедельный период. Об этом говорится в отчете Миссии.

ОБСЕ отмечает, что наблюдателям по-прежнему мешают выполнять свою работу на Донбассе.

«Несмотря на усилия Миссии решить проблему с препятствиями свободе передвижения ее патрулей, СММ по-прежнему не имела возможности в полном объеме осуществлять свою мониторинговую деятельность по обе стороны от линии соприкосновения, а потому патрули Миссии продолжали действовать как отдельные оперативные единицы. Эти ограничения и меры продолжают напрямую ограничивать способность СММ выполнять свой мандат», – говорится в отчете.  

В общей сложности в течение двухнедельного периода патрули Миссии 35 раз сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в частности 31 раз в неподконтрольных правительству районах.

Наблюдатели напомнили, что 27 октября на мосту у Станицы Луганской члены вооруженных формирований более, чем на час задержали выход команды Миссии из неподконтрольных правительству районов.

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