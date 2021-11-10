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Подтверждение квалификации жителей ОРДЛО в «большой» Украине. Что предлагают правозащитники

10 ноября 2021, 15:55

Подтверждение квалификации жителей ОРДЛО в «большой» Украине. Что предлагают правозащитники

Представители Коалиции общественных правозащитных и гуманитарных организаций обратились к народным депутатам и правительству Украины. Коалиция заявила о необходимости внедрения механизмов прохождения аттестации людей, которые получили квалификацию и обучались на оккупированных территориях Донбасса.

Правозащитники отмечают, что несмотря на оккупацию, жители этих территорий продолжают поддерживать связи с украинским государством. Для Крыма разработана система прохождения аттестации для признания полученных квалификаций, результатов обучения и периодов обучения в системе высшего образования квалификации, а для отдельных районов Донбасса – нет.

«Мы считаем, что жители всех оккупированных территорий, которые получили образование на этих территориях, должны получить шанс продолжить обучение или трудоустроиться на подконтрольных правительству Украины территориях. Для этого государство должно ввести такой механизм подтверждения образовательных компетенций, который позволит всем желающим покинуть временно оккупированные территории, учиться или работать на подконтрольных правительству Украины территориях, иметь возможность это сделать», – говорится в заявлении Коалиции.

Правозащитники отмечают, что ранее направляли свои рекомендации министерству образования, однако они опасаются, что чиновники их не примут во внимание.  

«Кроме того, решение вопроса доступа к образованию жителей оккупированных территорий нуждается в общем подходе, который устранит препятствия в реализации их права на получение среднего и высшего образования. Коммуникация с профильным министерством остается сложной, а изменения нормативно-правовых актов, касающихся образовательной сферы, носят формальный характер и не способствуют реинтеграции жителей временно оккупированных территорий», – отмечают в Коалиции.

Организации призывают инициировать создание постоянно действующей межведомственной Рабочей группы под председательством главы Минреинтеграции с привлечением профильных органов исполнительной власти, а также с участием представителей профильных парламентских Комитетов и общественных неправительственных организаций. ПО мнению правозащитников, такая Рабочая группа должна системно заниматься вопросами реинтеграции жителей ОРДЛО через образование.

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