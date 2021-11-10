СНБО вводит санкции за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции в отношении причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в среду.



«Это восемь физических лиц: четыре гражданина Никарагуа, четыре гражданина Российской Федерации», — отметил Данилов.



В начале ноября министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес в Автономную Республику Крым для вручения так называемому «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь» Олегу Белавенцеву консульского патента.



Кабинет министров Украины предложил СНБО применить санкции в связи с открытием так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.