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СНБО вводит санкции за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму

10 ноября 2021, 16:51

СНБО вводит санкции за открытие представительства Никарагуа в оккупированном Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции в отношении причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в среду.

«Это восемь физических лиц: четыре гражданина Никарагуа, четыре гражданина Российской Федерации», — отметил Данилов.

В начале ноября министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес в Автономную Республику Крым для вручения так называемому «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь» Олегу Белавенцеву консульского патента.

Кабинет министров Украины предложил СНБО применить санкции в связи с открытием так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.

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