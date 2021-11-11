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СМИ: Зеленский и Ахметов поссорились после закона об олигархах и увольнения Разумкова

11 ноября 2021, 12:12

СМИ: Зеленский и Ахметов поссорились после закона об олигархах и увольнения Разумкова

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера Рады Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса президента с Ахметовым и его людьми. Об этом говорится в статье «Украинской правды».

«Мы говорили Зеленскому, что там, где мы можем помочь, мы будем это делать. Но если вы начнете делать глупости, поведете страну не туда, мы будем против вас. Закон об олигархах — это как раз "не туда". И мы не можем такое поддерживать», — сказал один из близких к Ахметову политиков.

«Все началось, когда стали продвигать закон об олигархах. Мы предупреждали, что это очень плохая идея. Потом добавилось еще увольнение Разумкова. Что он плохого сделал? Он был на своем месте», — подтвердил один из членов команды Ахметова.

Еще одной причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым, как пишет издание, стала манера общения, которую представители ОП позволили себе в разговорах с олигархом и его людьми.

По словам собеседника УП в окружении Ахметова, «Банковая хочет, чтобы все брали под козырек, а так не будет».

Сообщается, что после того, как Совет нацбезопасности начал массово вводить санкции, часть и без того осмелевших соратников Зеленского «окончательно потеряла чувство меры».

По данным УП, некоторые из высокопоставленных представителей «Слуги народа» могли звонить бизнесменам и требовать что-то, угрожая санкциями — такие истории рассказывали сами же «слуги».

На такие действия власти у Ахметова отреагировали сменой риторики на эфирах — последние несколько недель главные шоу на информационном канале «Украина 24» и пятничные большие эфиры Савика Шустера стали критическими к власти.

Помимо критики властей, медийная команда олигарха активно создает проекцию уже на следующий парламент, работая по двум политическим направлениям.

Первый — системный пиар «бывших» — экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, лидера «Силы и чести» Игоря Смешко, главного «радикала» Олега Ляшко.

Второе направление — поиск новых, которые могут играть на электоральном поле Зеленского. С этим связано регулярное вовлечение в эфиры таких людей как Дмитрий Гордон и доктор Комаровский, которые во время президентской кампании-2019 активно агитировали за Зеленского, а теперь «сбивают» его.

Главной звездой в этой категории является Дмитрий Разумков, который не поддерживал закон об олигархах, а ныне, несмотря на увольнение с должности спикера Рады, все равно по несколько раз в неделю получает праймовые эфиры «Украины 24».

По данным УП, настроены искать пути для примирения и в Офисе президента, а угрозы санкций против Ахметова и передачи «приветов» пока выглядят только как попытка повысить ставки.

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