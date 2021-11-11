Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра культуры

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления.



Причиной такого поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета министров Государственного агентств по вопросам кино.



«Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — подчеркнул Ткаченко.



Он заявил о несогласии с данным решением. «Вместо продолжения реализации европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение, с которым я согласиться не могу», — написал Ткаченко.



По его словам, передача Госкино в управление Кабмина «стала последней каплей, но была и предпоследняя, не менее болезненная».



«Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы», — подчеркнул министр.



По словам Ткаченко, за все время работы в министерстве он успел сделать около 50% из запланированного.



Александр Ткаченко возглавляет Минкультуры с июня 2020 года.