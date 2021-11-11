Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра культуры

11 ноября 2021, 14:49

Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра культуры

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления.

Причиной такого поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета министров Государственного агентств по вопросам кино.

«Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — подчеркнул Ткаченко.

Он заявил о несогласии с данным решением. «Вместо продолжения реализации европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение, с которым я согласиться не могу», — написал Ткаченко.

По его словам, передача Госкино в управление Кабмина «стала последней каплей, но была и предпоследняя, не менее болезненная».

«Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы», — подчеркнул министр.

По словам Ткаченко, за все время работы в министерстве он успел сделать около 50% из запланированного.

Александр Ткаченко возглавляет Минкультуры с июня 2020 года.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Люди
Александр Ткаченко
Организации
Минкульт

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
11:47
«ДНР» сделает наличие «паспорта ДНР» обязательным условием для «госслужбы»
11:34
«ДНР»: Почти тысяча заболевших COVID-19 за сутки и 67 умерших
11:14
«ДНР» признала, что ВСУ использовали в бою «Байрактар»
09:52
КПВВ «Еленовка» откроют 12 ноября: условия пересечения
09:48
Пушилин уволил россиянина с должности «вице-премьера ДНР»
09:27
Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля
09:13
«ЛНР»: 105 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
все новости
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:30
ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО
16:10
Суд в деле Штепы отказался продлевать перерыв до выхода Славянска из «красной» зоны
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:57
Донетчина может остаться в «красной» зоне карантина до конца ноября
15:46
В ОРДЛО доставили более 100 тонн гуманитарной помощи ООН
15:26
Славянской громаде вернули более 240 га земель Славкурорта
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:49
Ткаченко написал заявление об отставке с поста министра культуры
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
14:06
На Донбассе — почти 1600 новых случаев ковида, 42 пациента умерли
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
13:18
Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України» (промо)
все новости
ВИДЕО
Суд поместил экс-начальника донецкой тюрьмы «Изоляция» под стражу на два месяца
10 ноября, 17:40
Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года
10 ноября, 17:25
Ахметов, мэр Донецка и экс-регионалы: Кто пришел проститься со Звягильским? ►
09 ноября, 20:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция