Утро субботы на Донбассе началось с обстрела

В пятницу на Донбассе зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Кроме этого, как сообщалось, погибли двое украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве, еще один получил огнестрельное ранение в результате обстрелов со стороны противника. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел.



В пятницу незаконные вооруженные формирования открывали огонь из артиллерии калибра 122-мм, гранатометы разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Под обстрелы попали такие населенные пункты: Зайцево, Новоалександровка, Попасная, Новотроицкое, Новолуганское, Широкино.



Утром 13 ноября, в направлении Троицкого боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что их позиции обстреляли в таких населенных пунктах: Гольмовский, Зайцево, Стыла, Петровское, Белая Каменка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 12 ноября 2021-го зафиксировала не менее 76 409 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.