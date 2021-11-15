ВСК назвала причины, которые привели к Иловайской трагедии

Временная следственная комиссия Верховной рады определила основные причины Иловайской трагедии. Об этом 15 ноября сообщила глава ВСК, депутат «Слуги народа» Марианна Безуглая, передает «Суспільне».



«ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны в условиях вооруженной агрессии», — заявила она.

В августе 2014 года после нескольких попыток штурма Иловайска украинские военные начали выход из города, оказавшись в окружении российских войск. Несмотря на гарантии не стрелять по двум гуманитарным коридорам, войска РФ открыли огонь на поражение. 366 защитников погибли, 429 получили ранения, 158 человек пропали без вести.



По мнению ВСК, в то время в стране должны были ввести военное положение.



«Факторы, обусловившие события: не введение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями, ошибочные кадровые решения и действия военно-политического руководства страны, не принятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации "зеленого коридора" для вывода украинских войск из окружения», — добавила она.



В выводах ВСК говорится, что руководство Министерства обороны и Генштаба Украины тех времен «системно противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии по этому вопросу».