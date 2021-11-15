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Луганская область может выйти из «красной» зоны карантина

15 ноября 2021, 18:30

Луганская область может выйти из «красной» зоны карантина

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

Премьер отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев коронавируса, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составил 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели.

По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Глава правительства подчеркнул, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к «красной» зоне, но в то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в «желтую» зону, если сохранится положительная динамика.

Шмыгаль также отметил, что в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации — за прошедшую неделю сделано более 1,6 млн прививок.

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