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Около 11 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

15 ноября 2021, 08:12

Около 11 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 14 ноября, в Украине выявили 10 802 новых случая коронавируса, что на 3 688 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Вчера госпитализировали 2 798 заболевших. Кроме того, выздоровели 11 219 пациентов. Умерли 442 человека.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 228 441 человека. Из них выздоровели 2 642 459 пациентов, а умерли 77 147 человек.

Вчера вакцинировались 97 373 человек.

С начала прививочной кампании в стране вакцинировались 12 228 644 человека. Из них получили одну дозу вакцины — 12 228 642 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 8 722 235 человек. Всего проведено 20 950 877 прививок от коронавируса.

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