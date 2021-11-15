Зеленский объявил о раздаче 1000 гривен за вакцинацию от ковида

Президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен в мобильном приложении «Дія». По его словам, эту сумму можно будет потратить на определенные цели в рамках программы поддержки «креативного, спортивного и транспортного» секторов экономики.



Об этом Зеленский рассказал в видеообращении.



По его словам, 1000 гривен можно будет потратить на покупку:

абонемента в спортзал;

билетов в кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку;

билета на поезд или самолет для путешествий внутри страны.

Программа начнет действовать с 19 декабря. На ети цели государство выделит около 3 миллиардов гривен. Столько же будет выделено в начале 2022 года.



Отдельно Зеленский пообещал, что получить 1000 гривен смогут и те, у кого смартфона или «Дії» нет. «Эта программа будет действовать не один месяц. И государство обеспечит альтернативную возможность получить 1000 гривен всем вакцинированным гражданам Украины. В частности, людям преклонного возраста, о чем сообщим скоро», — заявил президент.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 25 февраля. По данным на утро 15 ноября, в стране вакцинировались 12 228 644 человека. Из них получили них полностью иммунизированы, получив две дозы, — 8 722 235 человек.