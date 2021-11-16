Больше чем ЦНАП: На Донбассе открыли первый «Дія центр»

В Станице Луганской (Луганская область) сегодня, 16 ноября, открыли «Дія Центр». Как сообщила заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рябчинская, это первый такой центр на Донбассе и шестой в Украине.



«Наши граждане сэкономят десятки тысяч часов жизни, не стоя в очередях. Теперь у людей будет единственное окно, где можно получить услуги быстро и качественно. Для нас это первые шаги. Надеемся, что не последние. Это и есть те шаги, которые мы называем мягкой силой интеграции. Спасибо всем причастным. Желаю успешной работы и благодарных клиентов», — заявила вице-спикер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге после открытия центра.



Замглавы Минцифры Рябчинская уточнила, что в станично-луганском «Дія центре» доступно 260 услуг, а впоследствии их количество увеличится до 400.



В Минцифры отмечали, что «Дія центры» отличаются от обычных центров предоставления административных услуг тем, что соответствуют 12 критериям: «удобный, быстрый, современный, безбарьерный, простой, человечный, надежный, совершенный, доступный, прозрачный, приветливый и действенный».



Стоимость «Дія центра» в Станице Луганской составила 500 тысяч долларов. Деньги были выделены Программой ООН по восстановлению и развитию мира.