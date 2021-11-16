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В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте повысят до 20 гривен

16 ноября 2021, 17:11

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте повысят до 20 гривен

С 1 января 2022 года в Киеве повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

В столичной администрации подчеркнули, что вынуждены повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, «чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров».

Так, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 гривен при покупке разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 гривен независимо от количества поездок — при отсутствии льгот.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 гривен (при покупке 50 поездок) до 20 гривен (при покупке 1-9 поездок).

Кроме того, остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками, одна поездка обойдется от 14,20 гривны в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

«Город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 гривны и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам», — отмечается в сообщении.

Установить новые тарифы планируется с 1 января 2022 года. По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней.

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