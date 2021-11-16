Военный получил ранение вследствие обстрелов на Донбассе

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



С полуночи зафиксировано 9 раз нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, артиллерии калибра 122 и 152 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов



Обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки, Новотошковского, Травневого, Новоалександровки и Новозвановки.



«В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — сообщили в штабе.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.