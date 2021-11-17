ОПОРА проведет мониторинг безопасности в 18 громадах Донбасса, где не было местных выборов

На подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели безопасности гражданской сети ОПОРА проведут мониторинг ситуации в 18 громадах, которые остались без местного самоуправления. В пресс-службе ОПОРЫ сообщили, что планируют направить наблюдателей, которые должны объективно и беспристрастно оценить предпосылки для выборов.



Напомним, 25 октября 2020 года в 10 громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области на подконтрольных украинскому правительству территориях местные выборы так и не были назначены. Хотя национальные выборы на протяжении 2014-2019 годов в этих громадах проходили. Уже ровно год как без местного самоуправления в Донецкой области остаются: города Светлодарск, Торецк, Волноваха, Угледар, Марьинка и Авдеевка, а также поселки Мирное, Ольгино, Сартана, Очеретино. В Луганской области без местной власти города: Горное, Лисичанск, Попасная, Северодонецк, Счастье, а также поселки Нижнетеплое, Станица Луганская, Широкий.



«В течение нескольких месяцев наблюдатели ОПОРЫ будут собирать публичную информацию, направлять запросы, встречаться с представителями военно-гражданских администраций и жителями общин. Проанализировав все на основе собственной разработанной методологии, ОПОРА сможет обнародовать публичные общественные выводы о возможности проведения избирательного процесса и предоставит рекомендации органам власти», – говорится в сообщении гражданской сети.



ОПОРА выступает за установление четких обоснованных и публичных требований к выводам о том, почему выборы на той или иной территории не могут быт назначены.