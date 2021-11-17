Экс-куратор украинского направления в Кремле возглавил МИД Абхазии

Действительный государственный советник Российской Федерации Инал Ардзинба стал министром иностранных дел непризнанной республики Абхазия. Об этом сообщает РБК.



В МИД Абхазии не смогли оперативно прокомментировать информацию. Источник близкий к РБК рассказал, что указ уже опубликован. На сайте главы Абхазии есть новость с заголовком «Президент Аслан Бжания подписал Указ о министре иностранных дел», однако текст указа недоступен. В администрации абхазского лидера подтвердили агентству информацию о назначении Ардзинбы.



Ардзинба родился в Сухуме, в прошлом был сотрудником администрации президента РФ. В частности, в 2014-2018 гг он работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Там он возглавлял департамент, курирующий Украину. Кроме того, он родственник первого главы Абхазии Владислава Ардзинбы.