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В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей

18 ноября 2021, 19:26

В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей

Группировка «ДНР» хочет перевести свою систему образования на российские стандарты в отдельных районах Донецкой области. Как заявил Владимир Антонов, называющий себя «заместителем правительства ДНР», для этого каждый год теперь в ОРДО переобучают преподавателей и учителей.

«У нас всего 6 тысяч человек, которых необходимо переобучить. Думаю, что за 2022 год мы переобучим всех», – заявил Антонов.  

Причиной, как он утверждает, стало то, что украинское образование якобы пропагандирует фашизм и русофобию. В качестве примера он привел российский фейк о том, что якобы украинским школьникам преподают историю, в которой говорится о том, что «великие укры придумали колесо, выкопали море». Напомним, данная информация появилась в российских СМИ в 2015 году. В ее основе лежат эпизоды юмористической программы телеканала ICTV «Украинцы афигенные», однако в материалах российских СМИ говорится, что «древние укры» – это обновленная программа украинского образования.  

Антонов заявил, что донецких учителей переобучают именно для того, чтобы они не преподавали детям «историю великих укров».

«Мало того, что они Великую отечественную хотят называть Второй мировой войной, они говорят о том, что это была советско-гитлеровская война», – заявил член «ДНР».

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