Глава ОБСЕ сказала Лаврову о необходимости допуска СММ во все районы Донбасса

Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о важности допуска наблюдателей Специальной мониторинговой мисси (СММ) ОБСЕ во все районы Донбасса, включая неподконтрольные правительству Украины.



«СММ, по мнению международного сообщества, — важная миссия в Украине. У миссии должен быть безопасный доступ во всей районы, включая неподконтрольные правительству. К сожалению, у мисси не всегда есть доступ во все районы, поэтому ее мониторинг не всегда эффективен», — сказала Линде но совместном брифинге с главой МИД России Сергеем Лавровым после переговоров в Москве.



Линде отметила, что тема конфликта на востоке Украины стала одной из тем обсуждений с российским коллегой.



В свою очередь Лавров озвучил ожидания Москвы, что в работе СММ ОБСЕ «будет обеспечиваться беспристрастность при наблюдении за ситуации на всей территории Украины». Глава МИД РФ полагает, что в Украине «положение дел с правами человека, особенно национальных меньшинств, весьма печально».



Также Лавров считает, что СММ «должна напрямую работать с Донецком и Луганском, без чего невозможно обеспечить необходимый вес и авторитет международных наблюдателей в глазах населения республик».

Это уже второй визит Анн Линде в Россию в 2021 году. Также председательница ОБСЕ дважды посетила Украину, в том числе зону конфликта на Донбассе.



СММ ОБСЕ регулярно сталкивается с запретом доступа в определенные районы на Донбассе. Как следует из отчетов миссии, чаще всего работе СММ мешают незаконные вооруженные формирования на неподконтрольной Украине части региона.