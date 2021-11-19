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Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник

19 ноября 2021, 21:29

Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник

Боевики «ДНР» не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Донецком и угрожали сбить беспилотник наблюдателей. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии от 19 ноября.

По словам членов СММ, патруль должен был уточнить информацию о повреждениях в поселке Старомихайловка.

«19 ноября в 09:45 на блокпосте в н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) два явно вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров. Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия получению доступа в населенный пункт», — говорится в сообщении Миссии.

Как отмечается, после почти 50-минутного ожидания на блокпосте, наблюдатели предупредили членов НВФ, что намерены запустить беспилотник над поселком для уточнения сообщений о повреждениях.

«После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район», — рассказали в СММ ОБСЕ.

В организации подчеркивают, что решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 четко указано, что у СММ будет безопасный и надежный доступ по всей Украине.

«Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам, в том числе при помощи технических средств, является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Помимо этого, согласно мандату, Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата», — добавили в Миссии.

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