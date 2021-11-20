Минреинтеграции приступает к подготовке кадров для работы на деоккупированных территориях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует реализовать проект подготовки кадров для работы на деоккупированных территориях при поддержке Фонда Ганнса Зайделя в Украине.

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук и директора Фонда Ганнса Зайделя в Украине Беньямина Боббе, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В ходе встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Налаживание диалога и усиление возможности кадров по управлению в условиях конфликтного и постконфликтного урегулирования».

«В рамках проекта предусматривается создание предпосылок формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, усиление социальных связей с жителями временно оккупированных территорий, налаживание диалога по применению местных подходов, направленных на укрепление доверия, развитие устойчивого мира и социально-экономическое развитие населенных пунктов, прилегающих к временно оккупированным территориям Украины», — говорится в сообщении.

В частности, при поддержке представительства Фонда Ганнса Зайделя планируется внедрение программы повышения квалификации «Управление в условиях конфликтного и постконфликтного урегулирования» на базе Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича Национального университета «Киево-Могилянская академия».

На первом этапе она рассчитана на работников военно-гражданских администраций, а в дальнейшем она будет распространена на претендующих на зачисление в кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.

Ранее Минреинтеграции представило Концепцию формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях. Ключевая ее цель — поиск, развитие и поддержка лиц, обладающих соответствующими компетенциями для занятия в дальнейшем должностей государственной службы в государственных органах власти после возобновления их функционирования на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.