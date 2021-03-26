В правительстве представили Концепцию формирования кадрового резерва государственных служащих для работы на деоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам представителей министерства по вопросам реинтеграции, участие в отборе смогут принять не только действующие госслужащие, но и люди без опыта работы на государственной службе, однако с соответствующими профессиональными и управленческими компетенциями.



В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах и ветеранах АТО/ООС. Об этом рассказал госсекретарь Минреинтеграции Константин Ващенко.



Попасть в кадровый резерв госслужащих можно будет, пройдя конкурс в несколько этапов. Сейчас планируются три раунда оценки потенциальных кандидатов: тестирование, индивидуальные задания и собеседование. Решение о зачислении кандидата по результатам оценки кадрового резерва будет принимать специально созданная конкурсная комиссия.



Среди основных требований к конкурсантам – владение необходимыми компетенциями, такими как стратегическое управление, организация работы, коммуникация и взаимодействие, менеджмент. После деоккупации отобранные государственные служащие смогут занимать как руководящие должности в местных государственных администрациях, так и должности категорий Б и В.

По оценкам украинского правительства, переходной период в Донецкой и Луганской областях должен закончиться через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно-признанной государственной границы. Переходной период делится на конфликтный (продолжается в данный момент) и постконфликтный периоды. Ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало драфт законопроекта «О государственной политике переходного периода».