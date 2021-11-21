Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия завезла в ОРДЛО три «Бука» накануне трагедии МН17 — журналист Грозев

21 ноября 2021, 13:01

Россия завезла в ОРДЛО три «Бука» накануне трагедии МН17 — журналист Грозев

В отдельные районы Донбасса Россия завезла не один, а, предположительно, три самоходных зенитных ракетных комплексов «Бук» незадолго до крушения самолета рейса MH17. Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев во время стрима «Новой газеты».

«Всего доказано, что завозили три «Бука». Сначала границу перешли два «Бука» — за три или четыре дня. Тот «Бук», который должен был пойти в боевикам "ДНР" к Гиркину, сгорел по дороге, так как был очень старый. Все сгорело. Но был еще один, который дошел», — рассказал Грозев.

Как сказал журналист, такие данные он получил в ходе расследования о спецоперации Украины по перехвату самолета с боевиками «ЧВК Вагнера».

В статье утверждается, что с откликнувшимися на вакансии бывшими бойцами ЧВК агенты спецслужб проводили собеседования, в ходе которых те рассказывали о своем боевом опыте, в том числе, и в ходе конфликта на востоке Украины. Из текста следует, что одним из тех, кто отправил свое резюме, был некто по фамилии Григорян, который на собеседовании подробно описал, как в начале июля 2014 года он сопровождал через российско-украинскую границу «Буки». Записи этих разговоров оказались в распоряжении Bellingcat.

«Он рассказывал, кто курировал этот проект, кто отвечал с российской стороны — некто Степаныч, один из генералов ГРУ. Он все эти имена называет, мы, впрочем, их знали и раньше, но таким образом он заполняет пазл», — отметил Грозев.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. 

Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Еще по теме

Прочее
Бук MH17 Новая газета
Люди
Христо Грозев

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:30
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
11:11
ДонОГА и «ДНР» сообщили о более 2200 заболевших COVID-19 и 112 смертях
09:36
«ЛНР» заявила о 18 смертях вследствие COVID-19
21:29
Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник
18:59
Принудительная паспортизация в ОРДЛО: «Л-ДНР» выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов»
12:50
«ЛНР» заявила о ранении жительницы села под Славяносербском
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
09:26
«ДНР»: От ковида за сутки умерли 70 человек
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
19:26
В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей
17:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 19 ноября: правила пересечения
15:28
«ДНР» запустила два вспомогательных цеха завода «Стирол» в Горловке, остальные мощности — в простое
13:07
Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников спецслужб РФ. В списке есть и выходцы из Донбасса
все новости
13:50
В Кремле назвали «блестящим шагом» решение опубликовать переписку МИД РФ, Германии и Франции
13:01
Россия завезла в ОРДЛО три «Бука» накануне трагедии МН17 — журналист Грозев
11:54
В Украину прибыл уголь из США по контракту компании Ахметова
11:30
Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022 года с востока и юга — Минобороны
09:34
В штабе ООС рассказали о случае нарушения перемирия на Донбассе за минувшие сутки
09:10
Меньше, чем вчера: В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых заболевших COVID-19
22:52
Боевики не пропускали патрули ОБСЕ и запрещали запуск БПЛА наблюдателей
22:17
В Краматорске хотят наладить производство электробусов
21:48
Минреинтеграции приступает к подготовке кадров для работы на деоккупированных территориях
21:30
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
21:23
За неделю в ОРДЛО доставили более 200 тонн гуманитарной помощи
20:58
Шмыгаль призывает переводить школы на очное обучение
20:04
Выплата пенсионных долгов переселенцам и жителям ОРДЛО: Правозащитники пояснили нюансы
19:38
Только через «Дію»: Шмыгаль рассказал, получат ли пенсионеры тысячу за COVID-вакцинацию
18:59
Больше 100 семей без света: На Луганщине показали последствия обстрела Новозвановки
все новости
ВИДЕО
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18
Центр «Дія» в Станице Луганской за первый день работы выдал более 200 документов
18 ноября, 22:51

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция