Россия завезла в ОРДЛО три «Бука» накануне трагедии МН17 — журналист Грозев

В отдельные районы Донбасса Россия завезла не один, а, предположительно, три самоходных зенитных ракетных комплексов «Бук» незадолго до крушения самолета рейса MH17. Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев во время стрима «Новой газеты».



«Всего доказано, что завозили три «Бука». Сначала границу перешли два «Бука» — за три или четыре дня. Тот «Бук», который должен был пойти в боевикам "ДНР" к Гиркину, сгорел по дороге, так как был очень старый. Все сгорело. Но был еще один, который дошел», — рассказал Грозев.



Как сказал журналист, такие данные он получил в ходе расследования о спецоперации Украины по перехвату самолета с боевиками «ЧВК Вагнера».



В статье утверждается, что с откликнувшимися на вакансии бывшими бойцами ЧВК агенты спецслужб проводили собеседования, в ходе которых те рассказывали о своем боевом опыте, в том числе, и в ходе конфликта на востоке Украины. Из текста следует, что одним из тех, кто отправил свое резюме, был некто по фамилии Григорян, который на собеседовании подробно описал, как в начале июля 2014 года он сопровождал через российско-украинскую границу «Буки». Записи этих разговоров оказались в распоряжении Bellingcat.



«Он рассказывал, кто курировал этот проект, кто отвечал с российской стороны — некто Степаныч, один из генералов ГРУ. Он все эти имена называет, мы, впрочем, их знали и раньше, но таким образом он заполняет пазл», — отметил Грозев.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.