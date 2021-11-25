Юг Донецкой области вчера попал под обстрел из тяжелого вооружения

В среду, 24 ноября, украинские военнослужащие зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Сообщается, что недалеко от шахты «Бутовка» боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Каменки стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а в сторону Нью-Йорка открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Луганского незаконные вооруженные формирования вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.



Кроме того, как сообщалось, из минометов калибра 82 мм был обстрелян пограничный контрольный пост первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ «Марьинка».



В районе Верхнеторецкого боевики применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Недалеко от Водяного, что на Приазовье, украинские позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.



Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что их позиции обстреляли из гранатометов и минометов в Докучаевске, Железной Балке, Ясном и Ясиноватой.