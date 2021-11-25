ОБСЕ о ситуации на Донбассе: стороны в ТКГ не могут договориться о гарантиях безопасности

Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе крайне нестабильна, заявил Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.



Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ регулярно сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, пострадавших в результате обстрелов из тяжелого вооружения по обе стороны от линии соприкосновения.



«В среднем, количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года. Тупиковая ситуация, связанная с представлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ», – заявил Микко Киннунен.



В ОБСЕ напомнили, что свобода передвижения является ключевой предпосылкой для ее работы на Донбассе, а растущее количество препятствий делает ее сложнее.



Также Киннунен кратко сообщил, к каким промежуточным результатам пришли стороны в ТКГ:



«Позиции участников политической рабочей группы остаются неизменными, что по существу затрудняет обмен мнениями касательно разработки единого Плана действий. В рабочей группе по безопасности участники в основном сосредоточились на вопросе гарантий безопасности. Гуманитарная рабочая группа обсудила такие вопросы как освобождение лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, поиск пропавших без вести и возможности одновременного открытия двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области. Экономическая рабочая группа провела конструктивное обсуждение различных аспектов водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Также были рассмотрены экологические темы, пенсионные выплаты и вопросы, связанные с мобильной связью».