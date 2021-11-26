Более 40% взрослых украинцев сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

Уже 42,4% взрослого населения Украины сделали по крайней мере одну прививку от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Уточняется, что с начала прививочной кампании в стране вакцинировался 13 164 651 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 164 649 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 10 610 359 человек. Всего проведено 23 775 008 прививок.



Таким образом, отмечают в Минздраве, 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.



Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 25 февраля.