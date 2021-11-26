Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Более 40% взрослых украинцев сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

26 ноября 2021, 09:18

Более 40% взрослых украинцев сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

Уже 42,4% взрослого населения Украины сделали по крайней мере одну прививку от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Уточняется, что с начала прививочной кампании в стране вакцинировался 13 164 651 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 13 164 649 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 10 610 359 человек. Всего проведено 23 775 008 прививок.

Таким образом, отмечают в Минздраве, 34,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 25 февраля.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:50
«ЛНР» сообщила о 13 смертях от коронавируса за сутки
23:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
19:46
В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 ноября
13:46
«ДНР»: Школа в поселке под Ясиноватой попала под обстрел
10:36
«ДНР» дважды не пустила патрули СММ ОБСЕ через блокпост под Горловкой
09:46
«ДНР» выявила более тысячи заболевших ковидом за сутки. Умерли 19 человек
09:44
«ЛНР» сообщила о 14 новых смертях от коронавируса
09:15
В Донецк и Луганск привезли российскую вакцину от ковида
23:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
09:34
«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки
все новости
10:23
Колесников объявил о создании нового хоккейного чемпионата после конфликта с федерацией
09:50
«ЛНР» сообщила о 13 смертях от коронавируса за сутки
09:47
Посольство Украины в Испании просит не обучать школьников по учебникам с «российским» Крымом
09:22
Ковид в Донецкой области: ежедневные показатели заражений не уменьшаются
09:18
Более 40% взрослых украинцев сделали хотя бы одну прививку от коронавируса
09:00
Утро пятницы у линии фронта на Донбассе началось тихо
08:46
ГБР обещает допросить главу Офиса президента Ермака по делу «вагнеровцев»
08:18
Почти 16 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:54
Украина должна быть готова к вторжению РФ — Данилов
23:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
23:01
Глава Евросовета сказал Зеленскому, что может помочь урегулированию на Донбассе
22:19
Экс-разведчикам, которые готовили спецоперацию по вагнеровцам, запретили выезжать за границу
20:37
В конфликте на Донбассе виновата только РФ — США в ОБСЕ
20:29
В Мариуполе вернули льготный проезд для пенсионеров-медиков, но с условиями
20:10
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и возле границ Украины
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов и остался без еврокубковой весны
24 ноября, 21:37
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция