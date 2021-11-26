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Возможная эскалация со стороны России: Зеленский увидел три сигнала

26 ноября 2021, 16:23

Возможная эскалация со стороны России: Зеленский увидел три сигнала

Президент Владимир Зеленский не исключает эскалацию со стороны России и видит три сигнала, свидетельствующие о такой возможности.

«Это запугивание на сегодня — накапливание войск, ротация, снайперы пошли по всей линии разграничения. Когда мы видим, что будет напряженная ситуация, как перед диагнозом — симптомы», — сказал он во время пресс-марафона.

По его словам, если Украина даст сильный ответ во время их учений, то вероятность эскалации выше.

«Сейчас ситуация точно не хуже, чем была весной... Мы видим очень часто ротации, чтобы показывать нам, что идет накопление. Мы видим увеличение техники, чтобы видели, что ее накопление идет также. Риски есть и очень опасная риторика идет из РФ», — заявил президент.

Он отметил, что в риторике российских властей стал часто подниматься вопрос о НАТО.

«Второй сигнал — что-то с "Минском" не получается, Украина срывает "Минск". Минск — это нечто, остановившее когда-то мощную эскалацию. Это сигнал, что может быть эскалация», — рассказал Зеленский о риторике Кремля.

Третьим сигналом он назвал «сложный момент» по «Северному потоку» −2 и напряженную ситуацию на белорусско-польской границе.

«Что не только с Украиной проблемы, что у тебя, Европа, есть другие проблемы, накопление проблем, из которых нужно выходить», — пояснил Зеленский.

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