США рассматривают все варианты действий в ответ на российскую активность у границ Украины — Госдеп

США рассматривают всевозможные действия в ответ на «мощную и необычную» военную активность России на границе с Украиной. Об этом заявила помощница главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид.



«Рассматриваются все варианты. У нас есть набор инструментов, которые включают в себя широкий круг вариантов», — сказала Донфрид.



Она добавила, что «мощное и нетипичное» наращивание Россией своих сил возле украинских границ будет обсуждаться на встрече глав МИД стран-членов НАТО на следующей неделе. Теперь, по ее словам, альянсу предстоит решить, какие дальнейшие шаги НАТО будет делать.



Встреча НАТО в Риге пройдет с 30 ноября по 1 декабря.