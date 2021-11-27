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Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►

27 ноября 2021, 21:30

Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►

Смотрите в этом выпуске программы «Донбасс сегодня»:

  • Концентрация российских войск на границе с Украиной и вероятность полномасштабного вторжения — топ-тема этой недели. Но каковы истинные мотивы Кремля?
  • Еще одна угроза экологии грядет из-за военного конфликта на Донбассе. Если раньше говорили об опасности затопления шахт на неподконтрольной территории, то сегодня уже новая угроза — стихийные свалки.
  • Онлайн-регистрация ребенка, дистанционная верификация для соцвыплат и регистрация на ипотечный кредит— только в этом году все эти цифровые услуги Украины стали доступны жителям ОРДЛО и переселенцам. Но воспользоваться современными благами смогут не все.

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