Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►

Смотрите в этом выпуске программы «Донбасс сегодня»:
- Концентрация российских войск на границе с Украиной и вероятность полномасштабного вторжения — топ-тема этой недели. Но каковы истинные мотивы Кремля?
- Еще одна угроза экологии грядет из-за военного конфликта на Донбассе. Если раньше говорили об опасности затопления шахт на неподконтрольной территории, то сегодня уже новая угроза — стихийные свалки.
- Онлайн-регистрация ребенка, дистанционная верификация для соцвыплат и регистрация на ипотечный кредит— только в этом году все эти цифровые услуги Украины стали доступны жителям ОРДЛО и переселенцам. Но воспользоваться современными благами смогут не все.