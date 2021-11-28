Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

С 1 декабря в «Діє» появится услуга смены места жительства

28 ноября 2021, 13:02

С 1 декабря в «Діє» появится услуга смены места жительства

С 1 декабря на портале государственных услуг «Дія» появится возможность менять место жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек», — отметил он.

Услуга будет работать в тестовом режиме почти по всей территории страны.
Федоров отметил, что с запуском услуги больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться, а мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учёт.

Еще по теме

Прочее
Дія

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:47
КПВВ «Еленовка» будет пропускать граждан в понедельник
09:18
«ЛНР» заявила о пяти летальных случаях от COVID-19
22:43
«ДНР»: Главный мост Донецка требует ремонта, но денег нет
21:43
«ДНР» лишает пенсии: Правозащитник рассказал, кого и почему
21:30
Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►
14:28
ООН и Красный Крест передали в ОРДЛО почти 386 тонн гуманитарной помощи
11:58
«ДНР»: Более тысячи заболевших ковидом за сутки, 89 человек умерли
23:39
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября
15:46
В «ДНР» предложили блокировать сайты-самоучители по сборке оружия
14:58
Еще один житель неподконтрольной Луганщины незаконно попал в тюрьму «ЛНР»
12:20
«ДНР»: Снова более тысячи заболевших ковидом
09:50
«ЛНР» сообщила о 13 смертях от коронавируса за сутки
23:43
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
19:46
В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 ноября
все новости
15:44
В украинской делегации обвинили РФ в блокировании работы политподгруппы ТКГ
14:52
На Донетчине за сутки — 365 заболевших и 9 умерших от COVID-19
13:47
КПВВ «Еленовка» будет пропускать граждан в понедельник
13:02
С 1 декабря в «Діє» появится услуга смены места жительства
11:11
На Луганщине от коронавируса умерли еще 4 человека
10:23
Кулеба: Те, кто не сотрудничает с Украиной в военной сфере, укрепляют РФ
09:18
«ЛНР» заявила о пяти летальных случаях от COVID-19
09:03
Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе за сутки
08:49
Почти 7500 случаев COVID-19 выявлено в Украине, 400 человек умерли
22:43
«ДНР»: Главный мост Донецка требует ремонта, но денег нет
22:10
Выплаты за вакцинацию от COVID-19: Мошенники придумали новую схему обмана
21:43
«ДНР» лишает пенсии: Правозащитник рассказал, кого и почему
21:30
Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►
21:11
За неделю поток на КПВВ «Станица Луганская» вырос на 4% — Госпогранслужба
19:58
Зеленский ответил на петицию о запрете въезда в Украину для россиян
все новости
ВИДЕО
Как Украина хочет остановить Путина. Донбасс сегодня ►
27 ноября, 21:30
Перелом челюсти, сломаны пальцы: В горсовете Селидово произошла драка
26 ноября, 21:30
«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов и остался без еврокубковой весны
24 ноября, 21:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция