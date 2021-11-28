С 1 декабря в «Діє» появится услуга смены места жительства

С 1 декабря на портале государственных услуг «Дія» появится возможность менять место жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек», — отметил он.



Услуга будет работать в тестовом режиме почти по всей территории страны.

Федоров отметил, что с запуском услуги больше не нужно будет ехать в свой родной город, даже если человек хочет там зарегистрироваться, а мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учёт.