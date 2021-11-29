Зеленский против Ахметова: От информационной войны до «госпереворота». Дайджест НД ►

Ахметова затягивают в «госпереворот», «ДНР» признала экологическое бедствие из-за затопления шахт. Обращение Януковича в связи с 8-летием Майдана и почему из Донецка не ходят поезда — об этом и не только в дайджесте «Новостей Донбасса» за неделю.