Оформление пенсий и субсидий стало доступно онлайн на портале «Дія»

Министерство цифровой трансформации запустило онлайн-услуги по оформлению и перерасчету пенсии, а также по оформлению субсидий на портале государственных услуг «Дія». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Мы максимально упростили их получение: убрали бюрократию, поездки в госучреждения, десятки ксерокопий и справок. Нужно только "Дія" и несколько минут. Теперь украинцев сами выбирают, когда им удобно получать госуслуги», — сказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации.



Какие новые услуги доступны на портале «Дія»



Оформление субсидий. Нужно подать заявление напортале «Дія» и подписать своей квалифицированной электронной подписью. В Минцифры обещают, что на заполнение заявления уйдет 30 минут. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов ЖКХ будет продлеваться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось.

Нужно подать заявление напортале «Дія» и подписать своей квалифицированной электронной подписью. В Минцифры обещают, что на заполнение заявления уйдет 30 минут. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов ЖКХ будет продлеваться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось. Назначение и перерасчет пенсий. На портале «Дія» нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправляете заявку. «Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Сократили количество документов, полей для заполнения и время ожидания», — пояснили в Минцифры. Пользователю надо отметить, какой вид пенсии он хочет получать и как — на банковскую карту или в отделении почты. Далее заявка попадет на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

На портале «Дія» нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправляете заявку. «Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Сократили количество документов, полей для заполнения и время ожидания», — пояснили в Минцифры. Пользователю надо отметить, какой вид пенсии он хочет получать и как — на банковскую карту или в отделении почты. Далее заявка попадет на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически. ОК-5, ОК-7, выписка изреестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера. ОК-5 и ОК-7 — это справки о трудовом и страховом стаже. Они необходимы при оформлении на работе либо для назначения пенсии, начисления больничных. Теперь их можно сгенерировать на портале «Дія». То же самое касается и выписки из Реестра застрахованных лиц и справки о доходах пенсионера. Необходимая справка сформируется и поступит на электронную почту пользователя.

С 1 декабря на портале государственных услуг «Дія» появится возможность менять место жительства.