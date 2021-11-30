Рада приняла «ресурсный» законопроект без поправок о руде

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. Народные депутаты поддержали во втором чтении закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений» (№5600).



Решение одобрили 255 депутатов, большинство из которых — члены фракции «Слуга народа».

Результаты голосования по фракциям и группам

По просьбе народного депутата Давида Арахамии, из законопроекта исключена правка, касающаяся ставки ренты на руду.



«Прошу не поддерживать правку 97, так как она связана с формулой начисления ренты на руду, а нынешние мировые цены не соответствуют ожиданиям, которые были на начальном этапе», – обратился к депутатам Арахамия.



Таким образом, поправка не была поддержана.



Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно ему, Украина обязалась до конца ноября принять данный закон, что позволит в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.



Закон, в частности, содержит норму об освобождении на 15 лет новых компаний в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения.



Что касается администрирования налогов, то ко второму чтению комитет изъял норму о требовании налогового залога на период обжалования налогового уведомления-решения.



Закон также устанавливает возможность по решению суда временно ограничить право въезда руководителя компании, которая имеет налоговый долг. При этом ко второму чтению депутаты увеличили срок непогашения такого долга с 30 до 240 дней.



Также закон устанавливает ограничения на списание убытков крупными плательщиками налога на прибыль, а именно — убытки учитываются до их полного погашения, но частями по 50% ежегодно.



Закон освобождает от обложения налогом на прибыль производителей домашней птицы, кроме кур.



При этом ко второму чтению из законопроекта изъята норма о налогообложении НДС второй и последующей поставки жилья. В то же время поправки в Налоговый кодекс предусматривают налогообложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимости по ставке налога на доходы физлиц (18%) от чистого налога.



Закон до 2025 года продлевает льготы по рассрочке НДС при импорте оборудования.



Помимо того законопроект разрешает госслужащим, не исполнявшим публичные функции с 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.



Ранее законопроект предлагал повысить размер ренты, в том числе, и на добычу железной руды. Эту правку не приняли. Добычей железной руды в Украине занимаются около десяти компаний, более половины которых принадлежат олигарху Ринату Ахметову.