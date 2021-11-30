Лукашенко: Беларусь будет на стороне России, если начнется «войнушка»

Александр Лукашенко считает, что Запад придумал фейк о планах России напасть на Украину. Об этом он заявил на совещании по вопросам военной безопасности.



«В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается — положите факты на стол и подтвердите этот тезис», — заявил Лукашенко.



Он убежден, что западные страны не могут подтвердить свои доводы, так как не убедили его в том, что именно Беларусь создала миграционный кризис на границе с Литвой.



Кроме этого он убежден, что за боевые действия на Донбассе ответственны страны Запада. Лукашенко намекнул, что выступит на стороне Кремля в случае военных действий между Украиной и Россией.



«Поэтому начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину". У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тысяч на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены», — заявил Лукашенко.



Он также считает, что Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией.



«Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому, что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы», — высказался Лукашенко.