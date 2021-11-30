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Льготная ипотека для переселенцев: Выдано уже 206 кредитов, 103 – в обработке

30 ноября 2021, 16:26

Льготная ипотека для переселенцев: Выдано уже 206 кредитов, 103 – в обработке

В украинском реестре кандидатов на получение льготной ипотеки на сегодняшний день зарегистрированы 21 791 семья переселенцев. В Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») подвели итоги года по этой программе.

Первый рандомный отбор участников конкурса прошел 21 июля. Всего с тех пор провели четыре отбора. Еще один ожидают до конца декабря. Всего пока отобраны 700 переселенцев, которые получили право оформить кредит на жилье под 3% годовых.

Другие этапы отбора пройдут в 2022 году.

В пресс-службе «Держмолодьжитла» сообщили, что в рамках проекта уже выдано 206 кредитов, на обработке находятся 103 пакета документов кандидатов-победителей.

Из 25,5 миллионов евро грантовых денег уже получено 9 миллионов евро. Еще на 9,5 миллионов евро подготовлена ​​заявка в немецкий банк развития KfW. Остаток суммы гранта будет использован в 2022 году.

В течение 2021-2022 годов этот проект позволит обеспечить постоянным жильем не менее 680 семей или 1768 переселенцев. Льготные кредиты рассчитаны на приобретение жилья на сумму около 40 тысяч евро сроком на 20 лет под 3% годовых.

Проект «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц» реализует украаинское правительство при поддержке правительства Германии. Для отбора использован сервис RandomPicker.

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