Зеленский: Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе.



«Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И это уже признали все внешние партнеры, а некоторые внутренние этого не признают. И мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс — давайте! А если не хотим, а просто хотим об этом говорить — давайте ничего не делать», — сказал Зеленский во время послания к Верховной Раде.



Он подчеркнул, что не боится прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным.



«Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину и благодарны им. Мы знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает Украину и нашу независимость. Мы знаем, что наша армия лучшая в мире и защитит нас... Никто, кроме нашей армии не защитит нас», — отметил глава государства.



Зеленский призвал «бороться за наши территории всеми возможностями, все вместе, со всеми политиками, несмотря на их цвет, и со всеми бизнесменами, несмотря на их калибр, пока не поздно».