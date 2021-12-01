Зеленский: Никто не освободит Донбасс и Крым вместо нас

Президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания Верховной Раде подчеркнул, что никто не освободит неподконтрольную часть Донбасса и Крым, кроме самой Украины.

«Это наша земля, освободить ее наша цель. Никто не сделает это вместо нас — это наша философия», — сказал президент.

Он напомнил, что Украина запустила вещание для неподконтрольных территорий, потому что «борется за сознание» жителей ОРДЛО и Крыма.



Также Зеленский отметил, что для выпускников из Крыма и неподконтрольного Донбасса государство упростило условия поступления в украинские вузы. «Без ВНО, без оплаты, без ограничений, без каких-либо условий, в любой университет Украины», — подчеркнул Зеленский.



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