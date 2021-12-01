У украинцев за границей появится шанс на множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза и США.



«Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента», – заявил Зеленский во время выступления в Верховной Раде 1 декабря.



По словам президента, это впервые позволит украинцам со всего мира «чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства».