Ахметов получил специальную награду УЕФА за вклад в развитие футбола

Ринат Ахметов получил специальную награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина. Фото: shakhtar.com

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов получил специальную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений «Шахтера» за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».



Награду Ахметову вручил президент УЕФА Александер Чеферин во время встречи в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в среду, 1 декабря.



Александер Чеферин отметил, что список завоеванных донецким «Шахтером» трофеев при президентстве Рината Ахметова впечатляет.



«Клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене», — отметил глава УЕФА.



По словам Ахметова, эта награда за вклад в развитие футбола адресована всему коллективу ФК «Шахтер» и его болельщикам.



«Любая награда для меня — это не моя заслуга, это заслуга всего коллектива футбольного клуба "Шахтер", и, конечно же, прежде всего наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье футбольного клуба "Шахтер", всем нашим болельщикам», — сказал Ринат Ахметов.



Он отметил, что дальнейшая цель «Шахтера» — «играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который будет доставлять радость нашим болельщикам, доставлять радость нам, и чтобы в наших руках были трофеи».