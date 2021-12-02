Украина и США работают над санкциями на случай дальнейшей агрессии РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с госсеркретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России от дальнейшей агрессии.
«Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции», — написал Кулеба в Twitter.
Кроме того, стороны «подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США».
Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США. pic.twitter.com/P0mHfkvMHY— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021
Во время встречи Кулеба напомнил, что у Украины нет намерений проводить наступательные операции на Донбассе. Также он выразил приверженность мирному урегулированию конфликта.
В свою очередь Блинкен отметил, что Штаты и союзники по НАТО «глубоко обеспокоены агрессивной позицией, которую Россия снова заняла в отношении Украины».
«Я с нетерпением жду возможности поговорить с вами о дальнейших шагах в этом направлении, а также о многих других вещах, которые важны для наших отношений», — сказал госсекретарь США украинскому министру.
Сегодня в Стокгольме начинается 28-я встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мероприятие пройдет 2-3 декабря. Помимо участия в заседании, министры проведут ряд двусторонних встреч.