Украина и США работают над санкциями на случай дальнейшей агрессии РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с госсеркретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России от дальнейшей агрессии.



«Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции», — написал Кулеба в Twitter.



Кроме того, стороны «подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США».

Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США. pic.twitter.com/P0mHfkvMHY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

Во время встречи Кулеба напомнил, что у Украины нет намерений проводить наступательные операции на Донбассе. Также он выразил приверженность мирному урегулированию конфликта.



В свою очередь Блинкен отметил, что Штаты и союзники по НАТО «глубоко обеспокоены агрессивной позицией, которую Россия снова заняла в отношении Украины».



«Я с нетерпением жду возможности поговорить с вами о дальнейших шагах в этом направлении, а также о многих других вещах, которые важны для наших отношений», — сказал госсекретарь США украинскому министру.

Сегодня в Стокгольме начинается 28-я встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мероприятие пройдет 2-3 декабря. Помимо участия в заседании, министры проведут ряд двусторонних встреч.