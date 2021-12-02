СБУ прокомментировала задержание трех «агентов украинских спецслужб» в РФ

Служба безопасности Украины называет фейком информацию ФСБ РФ о задержании трех «агентов украинских спецслужб». Об этом спикер СБУ Артем Дехтяренко сказал в комментарии «Украинской правде».



«Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль», — заявил он.



Дехтяренко напомнил, что одна из главных задач СБУ — противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины.



«И только за 9 месяцев этого года мы разоблачили около 50 таких агентов. Двое из них — "с поличным", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.



В частности, в ноябре Служба безопасности Украины осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, осуществивших более 5 тысяч кибератак на государственные органы нашей страны. Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», — добавил он.



Ранее Федеральная служба безопасности России заявила о задержании «агента военной разведки Украины», который якобы планировал совершить теракт. Также ФСБ заявила о задержали двух «агентов Службы безопасности Украины», которые якобы собирали данные о стратегических объектах.