Кулеба на министерском ужине ОБСЕ опроверг тезисы Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальном ужине перед началом Министерского совета ОБСЕ в Стокгольме в присутствии министров стран-участниц опроверг пропагандистские тезисы главы МИД РФ Сергея Лаврова в отношении Украины. Об этом сообщает «Укринфор» со ссылкой на проинформированного собеседника.



Он рассказал, что в конце рабочего неформального ужина перед началом Совета министров ОБСЕ проходило обсуждение вопроса о роли ОБСЕ в урегулировании конфликтов. В ходе этого обсуждения глава МИД РФ обвинил Украину в якобы системном нарушении Минских договоренностей и срыве перемирия на востоке Украины. При этом Лавров использовал набор тезисов российской пропаганды о «государственном перевороте» и «нацистах» в Украине.



«Это спровоцировало дипломатическую схватку. В присутствии всех других министров Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место, разложив "по полочкам" все манипуляции российского министра. Он указал на то, что общеизвестны два факта: Россия обстреливает украинскую землю и убивает украинских военнослужащих, системно блокирует деятельность СММ ОБСЕ в нарушение решений организации, под которыми она подписалась», — сообщил собеседник.



При этом к обмену мнениями присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен, решительно выразивший поддержку украинскому коллеге.



По словам источника, после этого раздраженный глава МИД РФ взял слово во второй раз, и «вторично получил ответ от Кулебы и Блинкена».



Как отметил собеседник Укринформа, рабочая закрытая встреча проходила в спокойной атмосфере, а дипломатическая схватка была спровоцирована исключительно Лавровым.