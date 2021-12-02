Представитель Евросоюза Боррель приедет на Донбасс

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом он сообщил в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает министерство иностранных дел Украины.



«Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс», – говорится в сообщении на сайте МИД.



Отмечается, что Кулеба подробно проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозу подготовки России к новой волне агрессии против Украины.



Также Кулеба призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.