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Представитель Евросоюза Боррель приедет на Донбасс

02 декабря 2021, 18:00

Представитель Евросоюза Боррель приедет на Донбасс

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом он сообщил в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает министерство иностранных дел Украины.

«Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что Кулеба подробно проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозу подготовки России к новой волне агрессии против Украины.

Также Кулеба призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.

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