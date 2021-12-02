«ЛНР» вводит обязательную вакцинацию

Группировка «ЛНР» ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области. Так называемая чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия постановила 2 декабря, что в первую очередь вакцинироваться должны:
Также среди приоритетных категорий населения:
Иммунизация против коронавирусной инфекции в ОРЛО будет проводиться до 25 января следующего года. «ЛНР» предоставляет прививку лишь препаратами, произведенными и завезенными из России.
В Донецк и Луганск из России утром 25 ноября приехал гуманитарный конвой. Это уже 104-я партия, отправленная Кремлем, с начала конфликта на Донбассе. Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с февраля 2021 года.
По данным «Новостей Донбасса», вакцинироваться от коронавируса в ОРДЛО не всегда могут все желающие из-за дефицита вакцины, обусловленного перебоями в поставках.
Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.
Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.