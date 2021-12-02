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«ЛНР» вводит обязательную вакцинацию

02 декабря 2021, 20:46

«ЛНР» вводит обязательную вакцинацию

Группировка «ЛНР» ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области. Так называемая чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия постановила 2 декабря, что в первую очередь вакцинироваться должны:

  • работники медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров
  • люди, проживающие в учреждениях социального обслуживания
  • люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением

Также среди приоритетных категорий населения:  

  • работники учреждений транспорта и энергетики, сотрудники «правоохранительных органов», так называемых «республиканских» контрольных органов в пунктах пропуска
  • люди, работающие вахтовым методом
  • волонтеры
  • работники организаций сферы предоставления услуг

Иммунизация против коронавирусной инфекции в ОРЛО будет проводиться до 25 января следующего года. «ЛНР» предоставляет прививку лишь препаратами, произведенными и завезенными из России.

В Донецк и Луганск из России утром 25 ноября приехал гуманитарный конвой. Это уже 104-я партия, отправленная Кремлем, с начала конфликта на Донбассе. Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с февраля 2021 года.

По данным «Новостей Донбасса», вакцинироваться от коронавируса в ОРДЛО не всегда могут все желающие из-за дефицита вакцины, обусловленного перебоями в поставках.

Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.

Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

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