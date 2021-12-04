Турция и Украина обсуждают сделку на поставку Киеву еще как минимум 20 ударных беспилотников Bayraktar-TB2. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах.



По их словам, стамбульский производитель оружия Baykar продал десятки беспилотников Украине с 2019 года, вместе со станциями управления и ракетами, «и в настоящее время идет прием заказов еще как минимум на два десятка беспилотников».



Представители компании Baykar и турецкого правительства отказались комментировать количество беспилотников, проданных Украине на сегодняшний день.



В сентябре издание defensenews.com сообщало, что Украина и Турция готовили контракт на 24 беспилотника Bayraktar-TB2.



По словам высокопоставленного турецкого чиновника, в стадии подготовки находятся новые сделки, в том числе совместное производство Турцией ракет космического назначения, аналогичных украинской ракете «Зенит-2». Эти ракеты также могут помочь Турции в разработке баллистических ракет, хотя, по словам чиновника, у Анкары нет таких намерений.