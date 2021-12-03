Путин пожаловался Эрдогану на применение Украиной «Байрактаров» на Донбассе

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Украине в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, он назвал «провокационным» применение Украиной турецких ударных беспилотников «Байрактар» на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.



Путин снова упомянул «важность полного и неукоснительного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в Нормандском формате».



Отмечается, что президент России заявил в разговоре с Эрдоганом, что «Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений».



«Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар"», — говорится в сообщении.



Путин подчеркнул, что Киев должен отказаться «от любых попыток силового воздействия на Донбасс».