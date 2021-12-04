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Резников: В случае вторжения России до 5 миллионов украинцев станут беженцами в Европе

04 декабря 2021, 17:30

Резников: В случае вторжения России до 5 миллионов украинцев станут беженцами в Европе

Если Россия решится на военное вторжение в Украину, в Европе разразится кризис — начиная от миллионов украинских беженцев и заканчивая проблемами с продовольствием. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в своей статье для Atlantic Council.

«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество. Например, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. Крупная война серьезно подорвет и, возможно, полностью предотвратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента», — пишет Резников.

Он подчеркивает, что нападение России также означало бы конец основанному на правилах международному порядку, «открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая поставила бы под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы».

При этом Резников считает, что при всей готовности России поднять ставки, режим Путина является ничем иным, как прагматичным.

«Они [РФ] обладают высокой квалификацией в оценке рисков. Хотя в настоящее время эскалация конфликта возможна, ее все же можно избежать. Единственный реальный способ справиться с Кремлем — продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии. Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о нем и думать», — отмечает министр обороны.

В то же время Резников подчеркивает, что любая широкомасштабная сухопутная кампания против Украины в конечном итоге обречена на провал, поскольку мощные вооруженные силы России могут наступать силой, но российские войска не смогут удерживать любую территорию, которую они занимают. Человеческие потери для Украины будут катастрофическими, но Россия также понесет огромные потери.

Министр обороны напомнил, что в июне президент США Джо Байден объявил, что будет внимательно следить за действиями Москвы в течение следующих шести месяцев.

«С тех пор Кремль фактически завершил аншлюс Беларуси, организовал гибридную атаку против стран-членов НАТО и ЕС, направляя мигрантов к их границам, и явно использует как оружие поставки энергии, что западные лидеры обещали предотвратить. Россия сейчас проводит новое наращивание военной мощи на границе с Украиной. Если ответ на эти действия ограничится выражением озабоченности и призывами к новому раунду переговоров, Россия будет рассматривать это как приглашение к дальнейшей агрессии», — резюмирует Резников.

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